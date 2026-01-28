Arrivano le prime cifre riguardanti l'offerta fatta dal Bournemouth all'Inter per Luis Henrique. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, infatti, gli inglesi hanno offerto un prestito con obbligo di riscatto per un totale complessivo che si aggira sui 18-20 milioni di euro. 

Al momento, nonostante i rumors dei giorni scorsi, la trattativa non è decollata ma qualcosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. Il mercato invernale è aperto fino al 2 febbraio ed entro quella data si attendono sviluppi anche sul fronte Perisic

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 10:20
Autore: FcInterNews Redazione
