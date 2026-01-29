Il gol di Federico Dimarco contro il Borussia Dortmund riempie un vuoto che durava da oltre undici anni in Champions League: la gemma che ha aperto le marcature del Signal Iduna Park è il primo gol segnato da un giocatore italiano su calcio di punizione diretto nella competizione da quando Francesco Totti segnò contro il CSKA Mosca nel novembre del 2014. Sono passati 4.082 giorni dal quel momento, ricorda Opta.

Sezione: News / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 13:38
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
