Anche Sky Sport conferma le ultime notizie sul fronte Ivan Perisic. Nel pomeriggio di oggi c'è stato un primo contatto diretto tra il PSV e il croato che ha chiesto di andare via e di essere liberato, ma per ora il club di Eindhoven non apre alla cessione (come anticipato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI). Secondo l'emittente satellitare sarà determinante il pressing del giocatore e dell'Inter, ma c'è anche un altro scenario da prendere in considerazione: la prossima partita di campionato del PSV è domenica contro il Feyenoord, dunque il club potrebbe chiedere a Perisic di giocare il cruciale match per la lotta al titolo e poi lasciarlo andare.

Moussa Diaby è invece disposto a tagliarsi lo stipendio pur di unirsi all'Inter, ma si attende l'ok di PIF. In questo caso serve che l'Al-Ittihad individui il sostituto e trovare una quadra sulla formula. I contatti sono continui su entrambi i fronti e l'Inter spera di riuscire a chiudere almeno uno dei due colpi.