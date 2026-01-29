La Cremonese ha reso note quelle che sono le condizioni del proprio giocatore Michele Collocolo, nuovamente costretto ai box dopo essere tornato titolare domenica scorsa a quattro mesi dall’infortunio col Parma: nella nota resa pubblica dalla società si legge che il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici, i quali hanno evidenziato un’elongazione a livello del tendine del retto femorale. Inizierà l’iter riabilitativo previsto per il ritorno in campo.