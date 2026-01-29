I trasferimenti internazionali completati nel 2025 nel calcio professionistico e dilettantistico maschile e femminile hanno raggiunto il record storico di 86.158, secondo l'ultimo Global Transfer Report pubblicato dalla Fifa. Sono stati spesi 13,08 miliardi di dollari nel calcio professionistico maschile, la cifra più alta di sempre. Il Como è il club italiano che ha speso di più, davanti al Milan.

Continua a crescere il calcio femminile, con 2.440 trasferimenti (+6,3%) e una spesa totale di 28,6 milioni di dollari, con un aumento di oltre l'80% rispetto al 2024. Nel 2025 l'Inter è entrata nella Top 20 internazionale, piazzandosi al 19esimo posto e risalendo di otto posizioni rispetto al 2024: solo la Juventus ha speso più dei nerazzurri in Italia