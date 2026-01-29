L'Al-Ittihad ha respinto la proposta dell'Inter per ingaggiare Moussa Diaby in questa finestra di mercato invernale. Il club saudita, stando alle informazioni di RMC Sport, ha detto no all'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro avanzata dai nerazzurri. Che, nel frattempo, hanno trovato un principio d'accordo con l'entourage dell'esterno francese.