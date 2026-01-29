Ad Eindhoven temono seriamente l'addio al PSV di Ivan Perisic negli ultimi giorni del mercato invernale, visto che il croato è più che aperto a un trasferimento all'Inter. Tuttavia, il PSV continua a tenere il punto sul prezzo del cartellino, ben sapendo che speculare su cifre troppo alte, anche alla luce della carta d'identità dell'esterno croato, sia inutile di fronte alla già comunicata volontà dei nerazzurri di offrire pochi milioni di euro per concretizzare l'affare. Da capire le intenzioni della dirigenza del club olandese che ritiene Perisic centrale nel progetto di Peter Bosz che, dopo l'eliminazione dalla Champions League, punta a fare l'en plein in campo nazionale. Lo riporta l'Eindhovens Dagblad. 

Sezione: Focus / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 15:04
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
