"Oggi è stata una partita molto difficile da entrambe le parti, per questo gioco così attendista", ha detto l'allenatore del Borussia Dortmund, Niko Kovac, a margine del ko casalingo incassato ieri sera contro l'Inter in Champions League. "Per gli italiani ovviamente questo è il loro gioco: una squadra di serie A affronta partite così ogni settimana. Ma abbiamo avuto quella possibilità con Guirassy dopo dieci minuti. Se quella palla fosse entrata sarebbe potuta andare diversamente" ha aggiunto con un pizzico di rammarico a DAZN.de.

"Ora siamo nei playoff, lo eravamo anche la scorsa stagione" ha continuato caricando i suoi ai quali rivolge però qualche critica rispetto al match contro i nerazzurri: "Sentivo che avevamo un po' di rispetto. Troppo rispetto. Il che non era affatto necessario perché, certo, è l'Inter, ma abbiamo anche noi qualità. Ma non abbiamo finito di giocare certe situazioni e non abbiamo concluso bene certe azioni perché abbiamo preso decisioni sbagliate. Purtroppo è stato così, ma devi comunque giocare questa partita, eravamo 0-0".