"Un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. È questo l’esito degli esami clinico-strumentali a cui ieri si è sottoposto Barella, assente a Dortmund per il problema fisico accusato durante l’ultimo allenamento prima di partire per la Germania. Lo stop del centrocampista sardo si aggirerà attorno alle due settimane, con la necessità di dover saltare sicuramente la trasferta di domenica a Cremona e poi la gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia con il Torino". Lo scrive oggi anche il Corriere dello Sport.

L'idea è quella di portare Barella in panchina contro il Sassuolo per poi averlo al top contro la Juve a metà febbraio. Anche per Calhanoglu, il cui rientro in gruppo è previsto per la settimana prossima, l'obiettivo è lo stesso del collega sardo.