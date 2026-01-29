Conclusa la League Phase di Champions League, e in attesa di definire il quadro dei playoff per gli ottavi con il sorteggio di domani, la UEFA rende noto il Team of the Week dell'ottava e ultima giornata della fase campionato. Un solo giocatore dell'Inter viene inserito nella formazione ideale: il nome è ancora una volta quello di Federico Dimarco, decisivo nel 2-0 nerazzurro in casa del Borussia Dortmund con la splendida punizione disegnata sotto l'incrocio dei pali.