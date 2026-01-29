Parallelamente alla pista Perisic, all'Inter è stata attivata quella che porta a Moussa Diaby. Ala destra di piede mancino, il francese (come si legge su Tuttosport) considera conclusa la sua esperienza in Arabia e ha già detto sì ai nerazzurri, che propongono un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. Palla ora nelle mani del fondo PIF.

L'eventuale arrivo del francese non esclude comunque quello di Perisic, anche perché nel frattempo si stanno moltiplicando le proposte per Luis Henrique. A fronte di un'offerta da 25 milioni di euro, che pareggerebbe quella con cui l'Inter ha strappato il brasiliano all'Olympique Marsiglia, da via della Liberazione non direbbero di no. Il Bournemouth, si legge, è arrivato a 30 milioni bonus compresi.