"Essere di nuovo a Cremona fa molto effetto" dice Milan Djuric, tornato ad indossare di nuovo la maglia delal Cremonese a 14 anni di distanza dall'ultima volta e nella settimana che conduce al match di campionato contro l'Inter: "Ricordo benissimo le ambizioni della società quando arrivai qui per la prima volta e tornare con la squadra in Serie A è la chiusura di un cerchio. Farò del mio meglio per raggiungere l’obiettivo prefissato insieme ai miei compagni", le prime parole rilasciate in conferenza stampa.

"Voglio ringraziare il Cavaliere Arvedi e la società per la fiducia che sin da subito hanno mostrato nei miei confronti. È nato tutto all’inizio del mercato, la mia volontà era quella di accettare la proposta della Cremonese e sono felice di essere tornato. Fa sicuramente effetto ed è emozionante, perché sono passati tanti anni e penso di essere cresciuto sia come giocatore che come uomo. Torno con più esperienza e voglio raggiungere l’obiettivo di tutta la Cremonese".