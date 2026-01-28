"Lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra". È questo, come annunciato dall'Inter un un comunicato ufficiale, l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattina Nicolò Barella dopo lo stop nell'allenamento di ieri. Non si tratta di nulla di preoccupante per il centrocampista, che però sarà costretto a saltare più di una gara puntando il mirino sul big match di metà febbraio contro la Juventus.

Oltre alla gara di questa sera contro il Borussia Dortmund (per la quale non è stato convocato), Barella salterà anche il "match in programma domenica alle 18, contro la Cremonese, e la sfida di Coppa Italia contro il Torino", informa La Gazzetta dello Sport. Da capire se riuscirà a tornare a disposizione per il Sassuolo, ma "Chivu proverà a riaverlo al top per la sfida di metà febbraio contro la Juventus", chiosa la rosea.