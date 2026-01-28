L'eventuale trasferimento di Moussa Diaby all'Inter dipende dal fondo saudita PIF, che dovrà decidere se dare il via libera alla cessione del francese dell'Al-Ittihad in questa sessione di mercato. La decisione, rivela Fabrizio Romano, è attesa quanto prima, con i nerazzurri che, dopo aver raggiunto l'accordo con l'entourage del giocatore incassando il gradimento di quest'ultimo, hanno fatto sapere di poter completare l'affare solo in prestito con diritto di riscatto fissato a quota 35 milioni di euro. Sull'ex Aston Villa e Bayer Leverkusen, per la cronaca, ci sono anche club inglesi.

Questi nuovi discorsi di mercato vanno in parallelo con quelli 'vecchi' relativi a Ivan Perisic, il tutto legato a una possibile uscita di Luis Henrique, per cui il Bournemouth spera di riuscire a concretizzare un apprezzamento che dura da inizio dicembre. Tutto dipenderà dagli incastri in entrata che riusciranno a fare in Viale della Liberazione, visto che a livello economico le parti non sono così distanti sulla valutazione del laterale brasiliano.