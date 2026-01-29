Ultime ore di calciomercato anche in casa Inter. Attraverso un video pubblicato su YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto fanno il punto sul futuro di Davide Frattesi. Al momento il mercato attorno al centrocampista nerazzurro, nonostante le buone prestazioni in campo nelle ultime settimane, non sarebbe chiuso. Il Nottingham Forest è tornato a bussare alla porta dell’Inter per il calciatore e resta una possibilità. Ci sono anche altre soluzioni, ma al momento bisogna capire se il club nerazzurro vorrà farlo partire, visto che l’ex Sassuolo si sta ritagliando il suo spazio in campo.

A inizio gennaio i due club ne avevano parlato con l’Inter che voleva includere nell’affare Dan Ndoye, un pallino di Piero Ausilio, ma il Nottingham già all’epoca aveva alzato i muri.

Per quanto rigira invece Ivan Perisic, ci sarebbe un incontro in corso ad Eindhoven con protagonisti gli agenti del calciatore. L’Inter aspetta risposte dal PSV forte della volontà del calciatore di tornare a Milano, ma l’incontro di oggi potrebbe non essere decisivo.