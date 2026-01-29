Sarebbe bastato un punticino in più, all'Inter, per conquistare direttamente l'accesso agli ottavi di Champions League. Ma, come si legge oggi su Tuttosport, al di là della delusione per aver mancato il traguardo il successo di Dortmund restituisce antiche certezze alla squadra di Chivu.

Un dato importante è aver concesso praticamente una sola occasione ai tedeschi in tutta la partita, ad inizio gara. Quando l'Inter ha capito di poter dare l'assalto alla qualificazione diretta agli ottavi ha cambiato marcia e ha fatto il vuoto, fino a vincere la sfida. La vittoria restituisce la convinzione di poter rivedere anche in Europa la vera Inter.