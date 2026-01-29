Lo aveva anticipato ieri Beppe Marotta: quella per Moussa Diaby è una trattativa difficile. La conferma è arrivata in queste ore. L'Al-Ittihad, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, starebbe infatti facendo muro e in particolare Sergio Conceiçao non vuole privarsi del giocatore.

Il tecnico considera infatti Diaby un elemento chiave, motivo per cui l'Al-Ittihad ha chiesto un accordo a titolo definitivo per dare il via libera alla cessione. Solo una ricca offerta potrà convincerlo a lasciar andare l'esterno.