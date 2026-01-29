"Quando segna Federico Dimarco a dieci minuti dalla fine, con una punizione deliziosa, le combinazioni di risultati sugli altri campi manderebbero l’Inter direttamente agli ottavi. Sarebbe un riscatto perfetto dopo tre sconfitte consecutive, ma subito dopo la classifica si modifica di nuovo e i nerazzurri finiscono al decimo posto". Così la Gazzetta dello Sport ricostruisce gli attimi concitati di ieri sera.

"Oltre al rammarico per una qualificazione che non è stata buttata qui, ma nei tre “zero” con Liverpool, Atletico Madrid e Arsenal, per Chivu c’è anche qualche aspetto positivo - sottolinea la rosea -. La recuperata credibilità internazionale servirà da autostima anche per il playoff in cui ci sarà il Bodo e il suo campo minato o il Benfica di Josè Mourinho, che guidò anche Chivu al Triplete. Pensare già agli ottavi sarebbe poco prudente, però nel caso i nerazzurri avrebbero Sporting o City. C’è tempo. Il Borussia aveva perso in casa soltanto una delle 21 partite più recenti in Champions, è stato rosolato a fuoco lento. L’Inter non ha incantato nella prima parte, però ha concesso quasi nulla a una squadra che aveva segnato 57 volte tra Europa e campionato: stavolta si è dovuta limitare a un tiretto in porta subito e nulla più".