L'Inter non è l'unica squadra italiana in pressing per Brooke Norton-Cuffy. Sull'esterno inglese continua a resistere l'interesse della Juventus, ma anche dell'Everton che lo porterebbe volentieri in Premier League. Questo quanto riferisce Gianluca Di Marzio: "La Juventus non molla Norton-Cuffy: c'è sempre anche l'Everton sul giocatore del Genoa", assicura su X l'esperto di mercato di Sky Sport. 

Sezione: Focus / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 20:58
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l'Inter per 'colpa' dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
