Nome nuovissimo in ottica Inter, sfornato da Fabrizio Romano da pochi minuti. Secondo l'esperto di mercato la dirigenza nerazzurra è in trattativa per ingaggiare Moussa Diaby, attaccante dell'Al Ittihad. La trattativa, tenuta in segreto fino ad ora, è imbastita sulla base di un prestito con clausola di opzione di acquisto intorno ai 35 milioni di euro. L'ex Aston Villa ha già pronunciato il suo sì ai milanesi che adesso dovranno trovare l'accordo con il club saudita.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 16:46
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Print