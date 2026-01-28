Nome nuovissimo in ottica Inter, sfornato da Fabrizio Romano da pochi minuti. Secondo l'esperto di mercato la dirigenza nerazzurra è in trattativa per ingaggiare Moussa Diaby, attaccante dell'Al Ittihad. La trattativa, tenuta in segreto fino ad ora, è imbastita sulla base di un prestito con clausola di opzione di acquisto intorno ai 35 milioni di euro. L'ex Aston Villa ha già pronunciato il suo sì ai milanesi che adesso dovranno trovare l'accordo con il club saudita.

🚨️ Inter are in talks to sign Moussa Diaby from Al Ittihad.



Surprise deal with talks ongoing, understand it’s a loan with buy option clause around €35m.



Diaby already said yes to Inter, deal depends on Al Ittihad. pic.twitter.com/x3EKm3SG3K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026