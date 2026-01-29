Deluso, ovviamente, per questa sconfitta contro l'Inter il capitano del Borussia Dortmund Emre Can, che a fine gara analizza così il ko subito dai nerazzurri: "Oggi avremmo potuto ottenere di più. È dura quando subisci lo 0-1 come abbiamo fatto oggi, perché per il resto non abbiamo concesso loro molte occasioni. Alla fine, sono stati un po' più maturi di noi e hanno meritato la vittoria. Ora ci aspettano gli spareggi e sia il Bayer Leverkusen che l'Atalanta sono squadre di alto livello”, le dichiarazioni riportate da UEFA.com.