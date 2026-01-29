Novità di mercato per un giovane talento della "cantera" interista, Thomas Berenbruch, attualmente in Serie C con l'Inter Under 23. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, l'Avellino avrebbe allacciato i contatti con la società nerazzurra per provare ad ingaggiare il centrocampista.

L'offerta da parte del club irpino sarebbe un prestito per sei mesi. L'Avellino è oggi in Serie B, tredicesimo, impegnato nella lotta salvezza.