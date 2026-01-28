Forfait dell'ultima ora in casa Borussia Dortmund: secondo Sky Sport Deutschland, Niko Kovac dovrà fare a meno di Waldemar Anton per la gara di stasera contro l'Inter, valida per l'ultima giornata della League Phaese di Champions League. Il difensore, colpito da un virus, verrà probabilmente sostituito da Ramy Bensebaini che andrà a completare il trio davanti a Kobel con Schlotterbeck ed Emre Can.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 17:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print