L'Inter vince 2-0 a Dortmund e chiude la fase a gironi della Champions al decimo posto, fuori dalle top 8: saranno i playoff a determinare il passaggio agli ottavi. Cresce il rammarico per un punto di differenza che avrebbe potuto cambiare le sorti del cammino nerazzurro che chiude comunque davanti a squadre del calibro di PSG, Atletico o Dortmund stesso. L'analisi del post gara è affidato come sempre alla voce di Andrea Bosio: a seguire il Podcast (clicca qui se segui da app).

