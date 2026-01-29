L'Inter vince 2-0 a Dortmund e chiude la fase a gironi della Champions al decimo posto, fuori dalle top 8: saranno i playoff a determinare il passaggio agli ottavi. Cresce il rammarico per un punto di differenza che avrebbe potuto cambiare le sorti del cammino nerazzurro che chiude comunque davanti a squadre del calibro di PSG, Atletico o Dortmund stesso. L'analisi del post gara è affidato come sempre alla voce di Andrea Bosio: a seguire il Podcast (clicca qui se segui da app).
Sezione: FcIN Podcast / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 16:15
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Giovedì 29 gen
- 23:00 L'Inter chiude alla grande la League Phase di Champions: 2-0 a Dortmund, ai playoff c'è ora l'ombra Mourinho