Le pagelle di Tuttosport su Borussia Dortmund-Inter partono dal bel 6,5 a Sommer, premiato per l'uscita decisiva su Adeyemi. Stesso voto ad Akanji, che governa il centrodestra. Solo 6 per Acerbi, mentre Bisseck è da 7: dietro non ne sbaglia mezza.

Bene Luis Henrique, 6,5, stesso voto di Sucic che tesse il gioco e rompe quello avversario. Insufficienza, invece, a Zielinski: 5,5, si adegua al compitino. Meglio Frattesi che gli subentra, 6,5: entra e cambia tutto. Voto 7 a Mkhitaryan, prestazione da professore. Premiato anche Diouf, 6,5: il francese si toglie lo sfizio del gol. Ennesima conferma per Dimarco, 7,5 e un'altra meraviglia e di nuovo una gara in cui dura novanta minuti e rotti.

Male Bonny, voto 5: panterone moscione, sembra pestarsi i piedi con Thuram, che si ferma al 6. Sufficienza anche per Esposito, che ci mette più "spalle" di Bonny. Non giudicabili Bastoni e Lautaro. Voto 7 a Chivu: si toglie lo sfizio di vincere un big match.

Nel Borussia Dortmund 6,5 a Mane e Can, voto condiviso con l'arbitro Kovacs.