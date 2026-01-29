Accordo totale tra l'Inter a Moussa Diaby, l'esterno francese classe 1999 finito in Arabia dopo Psg, Leverkusen e Aston Villa. "Il problema è che, almeno finora, l’Al Ittihad non ha concesso margini: vuole trattenere Diaby. L’Inter ha messo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Per intendersi, per la sua cessione, nell’estate 2024, l’Aston Villa ne aveva incassati ben 65. Si tratta di capire se la decisa volontà del francese di lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Europa (c’è l’interesse anche di alcuni club inglesi) riuscirà a fare breccia nel fondo Pif, che possiede l’Al Ittihad e non solo", conferma il Corsport.

Il tutto senza dimenticare Ivan Perisic, soprattutto ora che il PSV è ufficialmente fuori dai giochi per la Champions League. "Il croato vuole vivere a tutti i costi una nuova avventura in nerazzurro e quindi proverà in ogni caso a forzare la mano. L’Inter sa già che dovrà versare un indennizzo al Psv. Con il croato, evidentemente, si andrebbe sul sicuro: potrebbe essere “gettato” in campo immediatamente, senza alcun problema di adattamento o ambientamento. Con Diaby, invece, occorrerebbe più cautela. Ma si tratta, comunque, di un giocatore che non c’è in rosa e permetterebbe a Chivu di aumentare opzioni e soluzioni", si legge.

Intanto, occhio a Luis Henrique: in caso di doppio colpo in entrata, il brasiliano lascerebbe Milano. Il Bournemouth ha messo sul piatto 30 milioni, ma su di lui ci sono anche Everton e Aston Villa.