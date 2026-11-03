75' - Doppio cambio per i milanesi: fuori Lissi e La Torre e dentro Moranduzzo e Moressa.

74' - Giallo per La Torre per trattenuta a centrocampo su El Harmouz.

72' - Wilbrenninck-Van Cuilenborg si invola verso fondo, sterza verso l'area lasciando sul posto Rocca e poi tenta la conclusione: pallone comodo per Farronato.

70' - Doppio cambio per i padroni di casa: fuori Baks e Verdonk e dentro Wilbrenninck-Van Cuilenborg e Silva Dias.

66' - Primi due cambi per i nerazzurri: fuori D'Agostino e Sorino e dentro Rocca e Putsen.

60' - OLANDESI VICINI AL TRIS! Assolo centrale di Haps che assiste Neijenhuis lanciatosi in area ma non sufficientemente preciso ad incrociare col sinistro.

56' - Sugli sviluppi di una punizione dal limite, D'Agostino impatta al volo di sinistro ma trova una muraglia olandese a respingere un tiro ben indirizzato.

48' - Rischia grosso la squadra di Bigica: il capitano La Torre svirgola in piena area di rigore un pallone lento e leggibile mandando alla conclusione Grootfaam che però calcia con poca potenza e permette a Farronato di intervenire.

15.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

15.00 - Squadre che rientrano in campo in attesa di ricominciare.

14.47 - FINE PRIMO TEMPO! Nerazzurri sotto all'intervallo.

45+1' - Mahamud interviene duro su Sorino e diventa il primo ammonito degli olandesi.

45' - Inizia l'unico minuto di recupero.

43' - Conclusione di destro di Verdonk che, nonostante il poco angolo di tiro, fa tremare i nerazzurri.

37' - I nerazzurri provano a riorganizzarsi dopo aver subito il nuovo vantaggio degli olandesi.

32' - GOL DEL FEYENOORD! Nel momento migliore dei nerazzurri, El Harmouz riceve il pallone in area spalle alla porta, si gira in un fazzoletto e fulmina un Farronato non reattivissimo. 2-1!

27' - El Mahboubi colpisce in maniera sporca da dentro l'area di rigore su azione da angolo ma strozza la conclusione senza trovare lo specchio.

24' - TIRO-CROSS INSIDIOSO DI LISSI! Il terzino nerazzurro carica il tiro-cross che per poco non sorprende il portiere De Mol.

22 - Conclusione velleitaria su punizione di La Torre che non sorprende De Mol.

20' - GOL!!!!! Spattacolare Vukaj: personalissima azione dell'attaccante albanese che entra in area, sguscia tra due giocatori e calcia sul secondo palo trovando il pari. 1-1!

12' - PALO DEGLI OLANDESI! Punizione dalla trequarti per i padroni di casa e colpo di testa in ben indirizzato da Baks che però si infrange sul legno a Farronato battuto.

11' - Ammonito anche Lissi per un fallo sulla trequarti ai danni di Faik: giallo per entrambi i terzini interisti.

10' - Sorino raccoglie il primo cartellino giallo della partita per una vistosa trattenuta ai danni di Verdonk ai limiti dell'area di rigore.

5' - GOL DEL FEYENOORD! Haps raccoglie un suggerimento vincente dalle retrovie, penetra in area e fulmina Farronato con un sinistro letale sotto la traversa. 1-0!

14.01 - FISCHIO D'INIZIO A ROTTERDAM!

13.55 - Le squadre sono pronte a scendere in campo: prima del calcio d'inzio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Jesus de Miguel, giocatore spagnolo militante nel Tenerife scomparso nelle scorse ore a seguito della conseguenze di uno scontro di gioco con un avversario.

L'Inter Primavera torna in Europa e lo fa con quello che, sulla carta, risulta essere l'impegno maggiormente proibitivo in questa prima fase di Youth League: la sfida in trasferta contro i pari età del Feyenoord. La compagine olandese sin qui guida la classifica della league fase a punteggio pieno (frutto delle tre vittorie su altrettante gare contro Barcellona, Como e Betis Siviglia, ndr). Dal canto proprio, i nerazzurri puntano a dare seguito alla vittoria maturata nello scorso turno europeo contro lo Shakhtar Donetsk e a rilanciarsi dopo il primo tonfo stagionale nel campionato Primavera 1 contro la Roma. Sfida che si preannuncia agguerritissima. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali:

Feyenoord (4-3-3): 1 de Mol; 2 Mahamud, 3 Schens, 4 Plantinga, 5 Baks; 10 Grootfaam, 5 El Harmouz, 8 Faik; 7 Verdonk, 9 Neijenhuis, 11 Haps

A disposizione: 16 Van Bennekom, 14 Pieterse, 15 Roovers, 17 Wilbrenninck-Van Cuilenborg, 18 Akkermans, 19 El Boujjoufi, 20 Hadidi, 21 Progetti, 22 Silva Dias

Allenatore: Jimmy Lucassen

Inter (4-3-3): 1 Farronato; 2 Lissi, 4 Breda, 6 Peletti, 3 Sorino; 8 D'Agostino, 5 La Torre, 7 Cerpelletti, 10 El Mahboubi, 9 Grisoni Fasana, 11 Vukaj

A disposizione: 12 Galliera, 13 Pavan, 14 Rocca, 15 Moranduzzo, 16 Kartelo, 17 Putsen, 18 Moressa, 19 Franchi, 20 Kukulis

Allenatore: Emiliano Bigica

Arbitro: Menelaos Antoniou (CYP).

Assistenti: George Kontemeniotis (CYP) - Evagoras Evagorou (CYP).

Quarto uomo: Erwin Blank (NED)