Questa mattina non è passata inosservata la presenza di Lautaro Martinez sul campo centrale di Appiano Gentile, dove è andato in scena l'allenamento dell'Inter prima del trasferimento a Rotterdam, dove domani sera è in programma la sfida di Champions League contro il Feyenoord. Come vi abbiamo raccontato, il Toro ha svolto un lavoro personalizzato, proseguendo il suo programma di recupero che dovrebbe rimetterlo a disposizione di Cristian Chivu per Atalanta-Inter del 22 novembre, la prima gara dopo la sosta. Al pari del capitano nerazzurro, si sono allenati a parte anche Curtis Jones e John Stones, tutti e tre comunque indisponibili per la sfida europea al pari di Luis Henrique. Recuperato, invece, Benjamin Pavard.