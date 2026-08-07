"Il legame con l'Inter è una cosa importantissima, fa parte della mia vita. Ormai sono 31 anni che rappresento questo club, che per me è una famiglia. Sono stato accolto come un figlio, dopodiché giorno dopo giorno mi sono trovato sempre meglio. Abbiamo condiviso da subito gli stessi valori". Lo ha detto Javier Zanetti, storico capitano dei nerazzurri, oggi vice presidente del club milanese, ai microfoni di SBS Italia.

Parlando della seconda parte della tournée estiva della squadra di Cristian Chivu, Pupi descrive così la tappa in Australia: "E' importante, sappiamo che in Australia abbiamo tantissimi tifosi che ci seguono da lontano. Arrivare a Perth è un modo per star loro vicini. La preparazione è fondamentale, è la base per affrontare al meglio tutte le competizioni della stagione. Ci servirà per preparare al meglio la prossima annata, dove avremo appuntamenti importantissimi. Come sempre, vogliamo essere competitivi su ogni fronte, e l'Australia ci aiuterà tantissimo".

I momenti più belli all'Inter.

"Ce ne sono tanti, ma se devo sceglierne uno dico la notte di Madrid. Come dicono i tifosi, abbiamo coronato un sogno. Quella notte lì rimarrà indimenticabile perché abbiamo scritto una pagina molto importante della storia del club. Era un gruppo fatto di grandi uomini, abbiamo ancora la chat del Triplete. Vedere la felicità dei tifosi nel mondo è stata una gioia immensa".

Zanetti è sinonimo di costanza.

"La costanza è stata fondamentale, poi il rispetto per la professione e la grande cultura del lavoro. Ero uno che curava i minimi dettagli perché dovevo dare l'esempio. Ancora oggi continuo a correre. Se tu mi parli dei numeri fatti in carriera, a me vengono in mente i chilometri percorsi. La mia è stata una carriera da sogno, non mi aspettavo andasse così. Ma dietro questi successi c'è un grande lavoro. Poi c'è la passione e l'amore per il calcio".

Il messaggio agli interisti australiani.

"Prima vorrei ringraziarli, sono lontani ma li sentiamo vicini. Sappiamo la passione che hanno e il tifo che fanno per noi. Il loro supporto è fondamentale per i nostri successi".