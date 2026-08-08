Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Guidonia, ex tra le altre di Fiorentina, Roma e Pisa, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, concentrandosi sugli equilibri del campionato italiano, con un focus particolare sulle big di Serie A. A proposito del mercato, ha detto: "Quando ci sono i Mondiali c'è sempre una pausa. Ora tutte stanno cercando qualcosa, credo che al momento il gap con l'Inter non l'abbia colmato nessuno". Sulla questione Pirlo, Lucchesi ha detto: "Probabilmente c'è stata una mancanza di comunicazione. Non si mettono in discussione le persone ma alcune situazioni. Credo sia stato giusto prendere una posizione".