Il calciomercato sta per prendere definitivamente il volo in questo caldissimo mese di agosto. Il Barcellona sta per salutare il difensore Araujo, destinato al Liverpool. Il centrale uruguayano è pronto a trasferirsi al Liverpool con la formula del prestito. Con quest'operazione il club atalano libera così una casella nel reparto arretrato. Ecco che ci potrebbe essere spazio per l'affondo definitivo per Cristian Romero, che ha sempre messo in cima alla lista delle preferenze la destinazione blaugrana. Ma l'Atletico è in vantaggio in questo momento e potrebbe chiudere già nelle prossime ore.

Sezione: Mercato / Data: Sab 08 agosto 2026 alle 23:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione