Il calciomercato sta per prendere definitivamente il volo in questo caldissimo mese di agosto. Il Barcellona sta per salutare il difensore Araujo, destinato al Liverpool. Il centrale uruguayano è pronto a trasferirsi al Liverpool con la formula del prestito. Con quest'operazione il club atalano libera così una casella nel reparto arretrato. Ecco che ci potrebbe essere spazio per l'affondo definitivo per Cristian Romero, che ha sempre messo in cima alla lista delle preferenze la destinazione blaugrana. Ma l'Atletico è in vantaggio in questo momento e potrebbe chiudere già nelle prossime ore.