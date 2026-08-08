"Mi ispiro a Barella, per me è una fonte di ispirazione ma cerco di evitare questi paragoni, devo ancora dimostrare non tanto ma tantissimo". Si era presentato così Luca Di Maggio prima di iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Avellino. E questa sera, nel corso del quarto Memorial Sandro Criscitiello, ha fatto un grande gol al minuto 83. Breve e rapida percussione prima di concludere sotto all'incrocio con un tiro potentissimo. Era il gol del pari contro il Torino. Poi ai rigori hanno vinto i granata e Di Maggio ha fallito il tiro dal dischetto.