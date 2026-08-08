"Mi ispiro a Barella, per me è una fonte di ispirazione ma cerco di evitare questi paragoni, devo ancora dimostrare non tanto ma tantissimo". Si era presentato così Luca Di Maggio prima di iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Avellino. E questa sera, nel corso del quarto Memorial Sandro Criscitiello, ha fatto un grande gol al minuto 83. Breve e rapida percussione prima di concludere sotto all'incrocio con un tiro potentissimo. Era il gol del pari contro il Torino. Poi ai rigori hanno vinto i granata e Di Maggio ha fallito il tiro dal dischetto.

Sezione: News / Data: Sab 08 agosto 2026 alle 23:40
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione