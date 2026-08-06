Fabrizio Romano fa il punto sul mercato dell’Inter sul proprio canale YouTube, partendo da Cristian Romero che pare ormai sempre più lontano da Milano. Nelle ultime ore il club ha ribadito all’entourage del Cuti con una comunicazione anche formale che non si può procedere per l’acquisto del calciatore dal punto di vista economico se non si mettono a segno delle cessioni.

Per arrivare al Cuti serve cedere

L’Inter aveva trovato una base d’accordo con il Tottenham per 40 milioni di euro, mancava l’accordo con il calciatore: l’argentino chiedeva 5,5 milioni di euro, cifre non insormontabili ma che rendevano comunque necessaria qualche uscita prima. E al momento sul fronte uscite, Benjamin Pavard e Davide Frattesi in primis, non ci sono novità. Il calciatore non può aspettare per sempre e l’Atletico Madrid sta arrivando. Al momento le parti sono più lontane, anzi bisogna tener d’occhio anche l’Arsenal che ha messo il calciatore nel mirino. Il problema in questo senso è la rivalità tra tra Gunners e Spurs che rende difficile una trattativa.