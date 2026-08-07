L’Inter di Cristian Chivu è la favorita per la vittoria dello Scudetto, il secondo consecutivo, un’impresa che in Italia non riesce a nessuno dal 2020. Il bis in Serie A dei nerazzurri è un’ipotesi bancata 2,10 su Sisal.it. La prima rivale dei nerazzurri sembra essere il Napoli, che sta dando il via a un nuovo ciclo sotto la guida di Max Allegri e vorrebbe provare a vincere il tricolore nell’anno del centenario: l’eventualità è a 6,00.

Sul terzo gradino del podio la Juventus di Luciano Spalletti, il cui obiettivo è rilanciarsi dopo stagioni deludenti e in questo momento è tra le società più attive sul mercato. L’ipotesi di tornare campioni d’Italia dopo sei anni per i bianconeri è a 6,50. Più staccate Milan e Roma, il cui sogno tricolore è a 7,50.