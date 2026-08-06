Ivan Perisic continua ad aspettare l’Inter. È pronto per forzare la mano col PSV Eindhoven qualora i nerazzurri si facessero vivi in modo concreto, ma affinché ciò accada. Ve lo avevamo raccontato qualche giorno fa e ora l'arrivo in Olanda di Filip Kostic potrebbe riaprire la pista di mercato. Secondo quanto riferisce Gazzetta.it nel live testuale di mercato, la trattativa tra il club nerazzurro e il PSV potrebbe riaprirsi prossimamente. Chissà che l'arrivo del serbo a Eindhoven non serva a sbloccare questa pista. Non c'è stato alcun affondo dell'Inter, che studia tutte le carte per rinforzare il settore destro del campo nel migliore dei modi. Ma è evidente che il tempo scorre e qualche novità, prima o dopo, deve arrivare.