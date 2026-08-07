Djed Spence resta in uscita dal Tottenham. Secondo quanto riporta il giornalista inglese Ben Jacobs, il giocatore sarebbe stato offerto sia al Liverpool che al Manchester United. Il corrispettivo richiesto dagli Spurs è sempre lo stesso: 35 milioni di sterline, poco più di 40 milioni di euro. Il Liverpool, dal canto suo, non è interessato: per adesso i Reds non hanno fatto nessuna offerta e il giocatore non scalderebbe particolarmente Andoni Iraola e il suo staff.
L'idea dell'inglese e dei suoi agenti, comunque, è quella di trasferirsi in un club dove la titolarità per Spence sia garantita, cosa che al momento al Tottenham è esclusa dalla presenza di Pedro Porro, fresco campione del mondo con la Spagna. Dal canto suo i bianconeri di De Zerbi non hanno nessuna fretta, visto che il calciatore è sotto contratto per altre tre stagioni.
Alessandro Savoldi
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