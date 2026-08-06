La FIFPro interviene duramente nella crisi che coinvolge la FIFA e il presidente Gianni Infantino. Il sindacato mondiale dei calciatori accoglie il ritiro del progetto FIFA Forward Enterprise, ma sostiene che la cancellazione della proposta non sia sufficiente a ricostruire la fiducia. "FIFA Forward Enterprise non esiste più. L’abuso di potere che l’ha generata, invece, resta", si legge nel comunicato.

"Un progetto concepito e negoziato in segreto"

Secondo FIFPro, il piano avrebbe potuto modificare profondamente la proprietà e la gestione commerciale della Coppa del Mondo e delle altre competizioni FIFA. La proposta sarebbe stata sviluppata "a porte chiuse" senza un preventivo coinvolgimento del Consiglio FIFA, delle federazioni affiliate, dei calciatori e degli interlocutori riconosciuti del calcio professionistico. "Non si tratta semplicemente di un fallimento della governance. È un profondo abuso del potere presidenziale", afferma il sindacato.

FIFPro contesta inoltre la comunicazione diffusa dopo l’incontro FIFA di Rabat, ritenendo insufficiente ridurre la vicenda a un problema di procedure e comunicazione. "Sottoporre a controllo la governance del calcio non è un attacco. È il dovere di tutti coloro che sostengono questo sport", sottolinea la nota.

Le riforme richieste dai calciatori

Il sindacato chiede che la Piattaforma globale per il dialogo sociale diventi una componente permanente della governance FIFA. Sollecita inoltre il coinvolgimento giuridicamente vincolante dei rappresentanti del calcio professionistico nelle decisioni sul calendario e sull’ampliamento delle competizioni. Tra le proposte figura anche l’attribuzione di diritti di voto agli interlocutori del calcio professionistico e il riconoscimento formale di FIFPro quale rappresentante mondiale dei calciatori. "La fiducia non può essere pretesa. L’autorità non può essere semplicemente affermata. La legittimità deve essere conquistata", conclude il comunicato.