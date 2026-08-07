Una novità importante arriva da Sky Sport per quel che riguarda il rientro dei giocatori impegnati al Mondiale. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi sul proprio profilo X, infatti, gli ultimi tre reduci dalla manifestazione intercontinentale (Lautaro Martinez, John Stones e Marcus Thuram) cominceranno la preparazione a partire da domenica 9 agosto ad Appiano Gentile.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 09:24
Autore: Antonio Di Chiara
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