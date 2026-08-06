Il Parma vuole rinforzare le corsie esterne e ha messo nel mirino Aymen Zouin, esterno marocchino classe 2006 di proprietà dell’Inter, dove ha giocato sia con la formazione Primavera sia con l’Under 23. Lo evidenzia Sky Sport. Il futuro del marocchino potrebbe dunque essere con la maglia ducale. Da capire, eventualmente, quale sarebbe la modalità dell'operazione. La truppa di Cuesta certifica nuovamente la volontà di puntare sui giovani, come già accaduto nella scorsa stagione.