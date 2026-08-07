Sarà presumibilmente la coppia Esposito-Bonny quella con cui, guardando ai titolari in attacco, l'Inter si presenterà nella prima di campionato contro il Monza. Una coppia quasi inedita, come sottolinea il Corriere dello Sport, ma anche una necessità visto che Thuram e Lautaro non dovrebbero (secondo Chivu) essere in una condizione tale da poter già giocare dal 1'.

"Al debutto mancano ancora due settimane, quanto mai preziose per entrambe le punte per affinare la conoscenza reciproca sul campo nonostante la giovane età e un totale di 43 anni messi assieme in due - si legge - Chivu si aspetta uno step di crescita in più da Pio Esposito e Bonny in un momento in cui le scelte in attacco sono limitate rispetto al solito. Nelle prossime due amichevoli quindi è molto probabile che siano loro due a formare la coppia d'attacco dal primo minuto. Nonostante Pio Esposito e Bonny l’anno scorso abbiano condiviso sul campo appena 403 minuti in tutte le competizioni, l’ex Spezia deve proprio all’ex Parma la gioia del suo primo gol in Champions, arrivato su assist del francese nel poker all'Union Saint-Gilloise dello scorso ottobre. Bonny dal canto suo si aspetta di giocare di più e anche di fare qualche gol in più, come evidenziato dopo la partita contro il Milan quando ha accennato al fatto di voler maggior continuità sul campo".