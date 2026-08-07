Non sembrano esserci segni di pentimento sul volto di Marco Palestra, presentatosi ufficialmente al Chelsea attraverso i canali ufficiali del club londinese. L'ex terzino dell'Atalanta, difatti, sembra sempre più convinto della scelta di sposare il progetto dei britannici, per i quali ha accantonato l'invitante proposta dell'Inter. Ad avere la meglio, tuttavia, è stato il fascino della Premier League.

Palestra gonfia il petto ed elogia il Chelsea

"Arrivare in questa squadra è stata una decisione importante per me: sono davvero contento di averla presa. È sempre stato un mio sogno giocare in Premier League e ho deciso di trasferirmi al Chelsea perché per me è uno dei migliori club al mondo. Sono davvero felice di essere qui e non vedo l'ora di mettermi alla prova quando inizierà il campionato, che, senza dubbio, è il migliore del mondo. Partecipare al pre-campionato è stata un'esperienza fantastica e molto utile per un giocatore nuovo come sono io. Mi è servito perché ho avuto modo di conoscere meglio il mio nuovo club. Lavorare con l'allenatore e il suo staff, stare sempre con i miei compagni di squadra, è stato positivo e sono molto felice di essere qui".