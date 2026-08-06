Grande successo di pubblico per il derby di Milano giocato ieri all'Optus Stadium di Perth. La prima stracittadina nella storia andata in scena sul suolo australiano, che ha visto Inter e Milan spartirsi la posta in palio dopo l'1-1 finale firmato Dimarco e Nkunku, ha fatto registrare 52,310 spettatori. Spettatori partecipi che hanno pure allestito due coreografie nei rispettivi settori: lato nerazzurro, i fan hanno messo in mostra uno striscione per celebrare il double vinto nella passata stagione dalla squadra di Cristian Chivu.