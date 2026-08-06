Cristian Romero si avvicina all’Atletico Madrid. Le indiscrezioni provenienti dall’Argentina indicano una trattativa ormai entrata nella fase conclusiva, con il difensore del Tottenham pronto a trasferirsi in Spagna. A fare il punto è stato Esteban Edul, giornalista di ESPN Argentina, secondo cui resterebbero da sistemare soltanto gli ultimi dettagli prima della chiusura definitiva dell’operazione.

"Romero vuole giocare nell’Atletico"

"Mancano solo i dettagli perché il Cuti Romero diventi un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid", ha spiegato Edul. Il centrale avrebbe già definito le condizioni personali con il club spagnolo e manifestato una preferenza chiara per la nuova destinazione: "Romero ha già un accordo con l’Atletico Madrid, vuole giocare nell’Atletico e vuole vivere a Madrid". Secondo la stessa ricostruzione, il difensore avrebbe già avuto un confronto diretto con Diego Simeone: "Credo che abbia già parlato con Simeone e manchino soltanto gli ultimi dettagli". L’allenatore argentino potrebbe quindi accogliere un centrale aggressivo, esperto e già abituato a giocare ad alta intensità, caratteristiche particolarmente adatte al calcio dell’Atletico.

Inter costretta di nuovo a cambiare strategia

Romero era stato seguito a lungo anche dall’Inter, che aveva avviato contatti con il Tottenham e raccolto il gradimento del giocatore. I nerazzurri, però, dovevano prima completare alcune cessioni per finanziare l’operazione e liberare spazio in difesa. Salvo improvvisi cambi di scenario, il "Cuti" sembra ora destinato a Madrid. Per l’Inter si allontana così uno dei principali obiettivi individuati per completare il reparto arretrato, quello su cui si era deciso di destinare gran parte del budget.