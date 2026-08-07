Curtis Jones resta il nome che più di tutti stuzzica la fantasia di Cristian Chivu. Il Corriere dello Sport torna oggi sul nome del centrocampista inglese, il cui contratto con il Liverpool scade tra meno di un anno ma per il quale la trattativa tra i due club non è mai decollata del tutto.
"E' il profilo preferito da Chivu, anche in termini di caratteristiche che al momento mancano in rosa - si legge sul quotidiano -, ma l’Inter non vuole svenarsi per inseguire i 40 milioni chiesti dai Reds. Il passare dei giorni gioca a favore dei nerazzurri, visto che l’inglese andrà a scadenza a giugno 2027 e quindi il prezzo è destinato ad abbassarsi prima che il calciatore si svincoli. In più al club di Viale Liberazione serve ancora qualche giorno per gli esuberi in mezzo al campo, dovendo piazzare Frattesi, Asllani e Massolin. Per l'ex Sassuolo a giorni dovrebbe andare in scena un incontro fondamentale tra i dirigenti e l'agente Riso, che sta seguendo anche la trattativa per il rinnovo di Carlos Augusto".
Autore: Antonio Di Chiara
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