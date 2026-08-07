In questo momento l'Inter e Cristian Romero sono sempre più lontani e non sembra ci siano più margini per i nerazzurri per percorrere questa strada che porta al difensore argentino. La cessione necessaria di Benjamin Pavard non è prossima e nel frattempo l'Atletico Madrid si è fatto avanti con forza per completare il trasferimento. Non solo. Come riporta The Sun, anche l'Arsenal ha provato a inserirsi in questa zona d'ombra, trovando però l'opposizione del Totteenham che non vuole rinforzare una storica rivale cittadina.

Rancore antico

Gli Spurs nutrono ancora rancore per la partenza del loro difensore centrale di punta, Sol Campbell, che ha lasciato la squadra per unirsi all'Arsenal 25 anni fa. Se Romero seguisse la stessa strada, sarebbe un'ulteriore brutta notizia per il Tottenham, nonostante l'argentino abbia irritato alcuni tifosi la scorsa stagione. Il ventottenne è stato espulso due volte, ha criticato pubblicamente la dirigenza del club e ha dovuto essere dissuaso dal partire per l'Argentina, dove si sarebbe perso lo scontro decisivo per la salvezza del Tottenham all'ultima giornata. Il Tottenham dovrebbe cedere Romero quest'estate, ma si ritiene più probabile l'arrivo di un acquirente estero.

Alternative

L'Arsenal "ammira" Romero, cosa di cui il Tottenham "non è a conoscenza", ma un trasferimento tra i due club è considerato "improbabile". Oggi William Saliba è il difensore centrale titolare di Mikel Arteta al fianco di Gabriel, ma il francese sarà indisponibile per un lungo periodo a causa di un infortunio alla schiena. Romero porterebbe una preziosa esperienza, ma Cristhian Mosquera, Ben White, Piero Hincapie, Jurrien Timber e Riccardo Calafiori possono tutti ricoprire il ruolo di difensore centrale per sostituire Saliba.