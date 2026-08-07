Intervistato da The West Australian, Alessandro Del Piero ha provato a spiegare ai tifosi locali significato del derby d'Italia, alla vigilia della sfida amichevole che metterà di fronte Inter e Juve, all'Optus Stadium di Perth: "Non è un derby perché non condividiamo la stessa città, ma è il Derby d'Italia - le parole del leggendario 10 bianconero -. È sempre una grande battaglia. C'è un'enorme rivalità tra le squadre; anche se sarà un'amichevole, in cui giocatori e staff proveranno diverse soluzioni nell'ambito della preparazione pre-campionato, ci sarà molta competizione perché nessuno vuole perdere". 

Sezione: Focus / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 18:34
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.