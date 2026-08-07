Cosa c'è di più importante di giocare Inter-Juventus? Tante cose, sicuramente assistere alla nascita del primo figlio. Domani Petar Sucic non affiancherà i suoi compagni nell'amichevole di Perth contro i bianconeri, perché subito dopo il derby ha avuto il permesso di tornare a casa per la nascita del suo primogenito. Missione compiuta: la moglie Matea ha confermato, attraverso il suo profilo Facebook, di essere diventata mamma. Il bambino è nato il 5 agosto e la coppia ha scelto il nome Josip. Insieme a una foto che li ritrae entrambi mentre tengono la manina del neonato, ha aggiunto brevemente: "La nostra preghiera è stata esaudita".

Petar e Matea Rak, ora Sucic, una ragazza riservata originaria di Sebenico e studentessa all'Università di Scienze della Salute di Zagabria, si sono sposati a gennaio di quest'anno. Vivendo a Milano da oltre un anno, hanno scelto di celebrare il matrimonio in Italia, sul Lago di Como, nell'esclusiva Villa La Ruga. E hanno voluto che anche il loro primo figlio nascesse nel Belpaese.