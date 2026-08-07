Cristian Romero non vestirà la casacca nerazzurra nella stagione appena cominciata. Sarà così al 95%, secondo quanto riportato pochi minuti fa da Fabrizio Romano. Per il difensore argentino, vice-campione del mondo, non risulta infatti alcun ritorno di fiamma e a questo punto la strada più probabile appare quello di un passaggo all'Atletico Madrid, che sta trattando col Tottenham per avere il centrale.

L'Inter è stata sulle tracce del giocatore a lungo, ma non è riuscita a trovare una collocazione per Benjamin Pavard, cessione propedeutica (per ragioni numerice e di monte ingaggi) al possibile approdo a Milano del "Cuti", in rotta con gli Spurs e alla ricerca di una nuova squadra. Questo nonostante ci fosse ormai un accordo di massima tra i club per una valutazione da 40 milioni di euro complessivi tra fissi e bonus.