Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Chelsea, Ruben Amorim, allenatore del Milan, è tornato sulla partita di mercoledì pareggiata a Perth contro l'Inter: "Oggi, nel mondo del calcio, tutti vogliono tutto e subito, ma le cose fatte bene richiedono tempo. Nel calcio il tempo non c'è, però bisogna fare delle scelte e la mia scelta è fare le cose giuste al momento giusto. Contro l'Inter ho visto dei miglioramenti rispetto alla gara contro il Celtic e non dimentichiamo che di fronte avevamo la formazione che è insieme da anni e che ha vinto il campionato molte volte. Credo che dal punto di vista fisico stiamo soffrendo, perché stiamo giocando in un modo diverso. Continuiamo ad allenarci intensamente per raggiungere la condizione fisica necessaria a esprimere il calcio che vogliamo. Alla prima giornata di campionato saremo una squadra diversa e giocheremo con uno stile preciso. Sicuramente, però, saremo ancora lontani dalla perfezione. Quello che dovremo fare sarà vincere le partite, guadagnare tempo e portare la squadra sempre più vicina a esprimere il calcio che vogliamo".