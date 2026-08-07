Proseguono le iniziative dedicate ai tifosi locali da parte dell'Inter in Australia. Alla vigilia di Inter-Juventus, a Brookfield Place, punto di riferimento per i tifosi a Perth, si sono riuniti sostenitori e soci degli Inter Club arrivati da tutta l’Australia e da altri Paesi, oltre ai ragazzi dell'Inter Academy Sydney, per vivere insieme un momento di incontro in attesa della sfida.

Protagonisti dell’evento Ange-Yoann Bonny e Benjamin Pavard, insieme al Vice President Javier Zanetti, accolti dal calore dei tifosi tra foto, autografi e momenti di condivisione. Nel cuore della fan zone, spazio anche all’esposizione delle coppe del double, che hanno richiamato l’attenzione dei presenti, mentre la giornata è proseguita con un pranzo collettivo in attesa dell’allenamento a porte aperte.